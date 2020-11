Félix Auger-Aliassime se sépare de son entraîneur

« Il avait envie d’entendre une autre voix »

On s’y attendait un peu depuis quelques semaines. Félix Auger-Aliassime a confirmé jeudi qu’il ne travaillerait plus avec l’entraîneur Guillaume Marx. Après six années d’une collaboration très fructueuse, le joueur de 20 ans a estimé qu’un changement était nécessaire.