(Paris) Le Canadien Milos Raonic a plié l’échine 6-4, 7-6 (4) devant Daniil Medvedev en demi-finales du Masters de Paris, samedi.

La Presse Canadienne

Raonic, 10e tête de série, s’est incliné après une heure et 37 minutes de jeu à l’aréna de Bercy. Medvedev, la troisième tête de série, a ainsi porté sa fiche en carrière contre Raonic à 3-0.

Le match a été très serré, et quelques détails ont fait la différence en faveur du Russe, cinquième raquette au monde. Le tennisman ontarien a décoché un impressionnant total de 12 as, et il n’a commis qu’une double faute - contre trois pour Medvedev —, mais il a manqué d’opportunisme dans les moments déterminants.

Medvedev a brisé Raonic à deux reprises en trois occasions, tandis que le représentant de l’unifolié a ravi le service de son adversaire une seule fois en sept opportunités.

Medvedev affrontera en finale le vainqueur du duel entre le favori, Rafael Nadal, et la quatrième tête de série, Alexander Zverev. Ce match aura lieu un peu plus tard aujourd’hui.

En double, Félix Auger-Aliassime et son coéquipier polonais Hubert Hurkacz ont eu plus de chance que Raonic.

Ils sont venus à bout du Polonais Lukasz Kubot et son partenaire de jeu brésilien Marcelo Melo 6-2, 1-6 et 10-5 en demi-finales.

Le Québécois, qui a récemment rompu les ponts avec son entraîneur Guillaume Marx, et Hurkacz auront rendez-vous en finale dimanche avec les vainqueurs de l’autre match de double à l’affiche samedi.

Celui-ci opposera le Français Édouard Roger-Vasselin et l’Autrichien Jürgen Melzer au Croate Mate Pavic et au Brésilien Bruno Soares. Cet affrontement aura lieu un peu plus tard aujourd’hui.