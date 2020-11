PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Milos Raonic a effacé deux balles de match au bris d’égalité de la troisième manche pour finalement venir à bout du tenace français Ugo Humbert au Masters de Paris.

La Presse Canadienne

Raonic l’a emporté 6-3, 3-6 et 7-6 (7) à l’issue d’une lutte de deux heures et 18 minutes pour accéder aux demi-finales de ce tournoi en salle.

Humbert, âgé de 22 ans et 34e joueur mondial, s’est emparé de l’avantage 6-4 au bris d’égalité mais le Canadien s’est sorti d’impasse grâce notamment à son puissant service.

Raonic a d’ailleurs totalisé 25 as au fil du match et il a compilé une efficacité de 79 % avec sa première balle.

En demi-finales samedi, Raonic affrontera le Russe Daniil Medvedev, vainqueur de l’Argentin Diego Schwartzman 6-3, 6-1.

Plus tard dans la journée, le favori Rafael Nadal affronte son compatriote espagnol Pablo Carreno Busta.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est qualifié pour les demi-finales en double en compagnie du Polonais Hubert Hurkacz.

Auger-Aliassime et Hurkacz se sont imposés à l’arraché 4-6, 7-5 et 11-9 aux dépens des Néo-Zélandais John Peers et Michael Venus.