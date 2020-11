(Montréal) Le tennisman Félix Auger-Aliassime a annoncé qu’il a rompu les ponts avec son entraîneur Guillaume Marx, jeudi matin.

La Presse Canadienne

Le Québécois est toujours à la recherche d’un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP. Cette saison, il s’est notamment incliné en finale au tournoi de Cologne en salle le mois dernier, ainsi qu’en finale des tournois de Rotterdam et Marseille en février.

« J’ai récemment pris la décision d’interrompre ma collaboration avec mon entraîneur de longue date, Guillaume Marx. Au cours des six dernières années, j’ai eu la chance de travailler avec un entraîneur passionné et dévoué entièrement à ma carrière et à la réussite de mon projet », a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter.

Auger-Aliassime, qui présente une fiche de 23-17 en 2020, a ajouté qu’il « continuera de travailler avec Frédéric Fontang et le reste de mon équipe ».

Plus tôt cette semaine, Auger-Aliassime, qui pointe au 21e échelon mondial, a été éliminé dès le premier tour du Masters de Paris. Pendant cette rencontre, le jeune joueur de 20 ans a eu besoin d’une pause médicale après avoir ressenti une douleur à la hanche à la suite d’un mouvement brusque.

On ignore pour l’instant la gravité de sa blessure.