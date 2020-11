Milos Raonic a mis une heure et 31 minutes pour battre Pierre-Hugues Herbert.

(Paris) Le Canadien Milos Raonic a évincé le Français Pierre-Hugues Herbert 6-4, 6-4 au deuxième tour du tournoi Masters 1000 de Paris, mercredi matin.

La Presse Canadienne

Raonic a mis une heure et 31 minutes pour venir à bout de Herbert, le 85e joueur mondial, au tournoi en salle présenté à l’aréna AccorHotels.

La 10e tête de série a préservé la seule balle de bris offerte à Herbert, et il a décoché 11 as. De plus, le finaliste du tournoi de Paris en 2014 a gagné 89 % des points avec sa première balle de service.

Pour sa part, Herbert n’a arraché que 66 % des points avec sa première balle. Il a également été brisé à deux reprises en six opportunités.

Le Canadien a ainsi porté sa fiche en carrière contre le Français à 2-0, après l’avoir défait en seizièmes de finale lors des Internationaux d’Australie en 2019.

L’Ontarien affrontera au troisième tour l’Américain Marcos Giron, 91e raquette mondiale.

Schwartzman bat Gasquet, Medvedev profite d'un abandon

Dans les autres matchs à l’affiche, l’Argentin Diego Schwartzman a disposé du Français Richard Gasquet 7-5, 6-3, mettant la table pour un duel au troisième tour contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.

Par ailleurs, le Russe Daniil Medvedev, qui s’est incliné en quarts de finale du tournoi de Vienne la semaine dernière contre Kevin Anderson, a profité cette fois-ci de l’abandon du Sud-Africain pour poursuivre sa route à Paris.

Medvedev aura rendez-vous avec l’Australien Alex de Minaur, qui a infligé une défaite de 6-3, 7-5 à l’Italien Lorenzo Sonego, finaliste à Vienne.

De plus, le Français Adrian Mannarino a pris la mesure du Japonais Yoshihito Nishioka 6-3, 6-7 (5) et 6-3. Il affrontera maintenant la quatrième tête de série, l’Allemand Alexander Zverev, qui a évincé le Serbe Miomir Kecmanovic 6-2, 6-2.

L’Espagnol Rafael Nadal, le Russe Andrey Rublev, vainqueur du tournoi de Vienne, et le Suisse Stanislas Wawrinka seront en action plus tard aujourd’hui.