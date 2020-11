(Prague) La Tchèque Karolina Pliskova, 6e joueuse mondiale, a annoncé mercredi qu’elle se séparait de son entraîneur Daniel Vallverdu, embauché pour cette saison 2020 tronquée par le coronavirus.

Agence France-Presse

« En raison de nos agendas respectifs, mon entraîneur Daniel Vallverdu et moi-même avons décidé, d’un commun accord, de ne plus travailler ensemble », a indiqué la joueuse sur son compte Twitter suivi par plus de 200 000 fans.

Dans un autre message sur Twitter, le mari et agent de Pliskova, Michal Hrdlicka, a indiqué que la joueuse souhaitait disposer d’un « entraîneur à temps complet » alors que Vallverdu s’occupe aussi du Suisse Stan Wawrinka, trois fois vainqueur d’un Grand Chelem.

Pliskova, 28 ans, a gagné à Brisbane en début d’année puis a atteint la finale à Rome en septembre, mais elle n’a jamais réussi cette saison à passer le cap des 16es de finale d’un Grand Chelem, en Australie, à l’US Open ou à Roland-Garros.