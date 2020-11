Un joueur positif à la COVID-19 et écarté du 2e tour

(Paris) Le jeune Français Corentin Moutet (75e) a été déclaré positif à la COVID-19 et est par conséquent écarté du Masters 1000 de Paris, où il s’était hissé au deuxième tour, a annoncé l’ATP mardi.

Agence France-Presse

« Après confirmation d’un test positif à la COVID-19 le 3 novembre, Corentin Moutet a été retiré du tableau » du tournoi parisien et « placé à l’isolement », indique l’ATP dans un communiqué.

Moutet (21 ans) avait renversé l’Italien Salvatore Caruso au premier tour lundi (3-6, 7-6 [7/2], 6-3). Il devait affronter le Croate Marin Cilic, ex-N. 3 mondial aujourd’hui 43e, dans la soirée. Cilic est donc qualifié pour les huitièmes de finale sans jouer.

Avant Moutet, d’autres joueurs français ont déjà été testés positifs : Benoît Paire à Flushing Meadows fin août, et Lucas Pouille et Fiona Ferro plus récemment.