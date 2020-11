(Montréal) Le Canadien Vasek Pospisil s’est incliné 4-6, 7-6 (3) et 6-2 devant le Hongrois Marton Fucsovics au dernier tour du tableau des qualifications du Masters de Paris, dimanche.

La Presse Canadienne

Pospisil, la neuvième tête de série du tableau des qualifications, a plié l’échine devant le favori après un marathon de deux heures et 42 minutes. Fucsovics a du même coup porté sa fiche à 2-0 en carrière contre le Canadien, après avoir triomphé de lui au premier tour des Internationaux de France en 2018.

Le Vancouvérois, 81e joueur mondial, a été dominant en première manche, mais la 52e raquette au monde s’est ajustée à compter de la deuxième manche.

Le tennisman âgé de 30 ans a totalisé neuf as, contre cinq pour Fucsovics, et il a converti trois de ses cinq balles de bris. En revanche, le Hongrois n’a réussi que trois bris en 10 tentatives - sauf que ceux-ci se sont révélés déterminants dans l’issue du match. Fucsovics a également commis huit doubles fautes, contre six pour le Canadien.

Pospisil, qui avait défait le Français Elliot Benchetrit 6-0, 6-1 au premier tour des qualifications samedi, tentait de devenir le troisième représentant de l’unifolié à atteindre le tableau principal au Masters de Paris.

Ses compatriotes Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime auront rendez-vous au premier tour du tableau principal avec le Slovène Aljaz Bedene et le Croate Marin Cilic, respectivement.