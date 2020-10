PHOTO JAROSLAV OZANA, CTK VIA AP

(Ostrava, République tchèque) La troisième tête de série Aryna Sabalenka et la quatrième Victoria Azarenka s’affronteront en finale de l’Omnium de tennis d’Ostrava, samedi.

La Presse Canadienne

Azarenka, une joueuse de la Biélorussie, a facilement pris la mesure de la Grecque Maria Sakkari 6-1, 6-3, en route vers une 40e participation en carrière à un match de championnat sur le circuit de la WTA.

Elle convoitera un deuxième titre cette saison, après avoir gagné l’Omnium Western & Southern, son premier titre depuis 2016.

Azarenka a brisé Sakkari à cinq reprises, et elle n’a été victime que d’un seul bris. La joueuse expérimentée disputera ainsi une troisième finale cette saison, si on ajoute celle des Internationaux des États-Unis.

Sa compatriote, Sabalenka, a été confrontée à un défi beaucoup plus relevé, mais elle a battu l’Américaine Jennifer Brady 6-4, 6-4. Elle aura l’opportunité de gagner un deuxième titre cette saison sur le circuit de la WTA, après celui acquis à l’Omnium de Doha, au Qatar, en février.

PHOTO JAROSLAV OZANA, AP Aryna Sabalenka

Sabalenka a dominé son adversaire lors des moments cruciaux, et elle a converti ses trois balles de bris en plus d’avoir préservé cinq des six offertes à Brady.

Elle pourrait décrocher un septième titre en carrière, tandis qu’Azarenka en convoitera un 22e.

Dabrowski en finale du double

Plus tôt samedi, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani ont accédé à la finale du double féminin à l’Omnium d’Ostrava.

Dabrowski, d’Ottawa, et Stefani ont obtenu leur place en finale de ce tournoi disputé sur le ciment en République tchèque après que le duo tchèque formé de Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova se soit retiré.

Elles affronteront maintenant les gagnantes de l’autre demi-finale qui opposera la Belge Elise Mertens et la joueuse du Biélorussie Aryna Sabalenka, à la Belge Kirsten Flipkens et la Hollandaise Demi Schuurs.

Ce match aura lieu plus tard samedi.