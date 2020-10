La championne des Internationaux de tennis de France Iga Swiatek a déclaré qu’elle s’est placée en confinement préventif après avoir rencontré le président de la Pologne, Andrzej Duda.

The Associated Press

Le bureau de Duda a annoncé samedi qu’il avait reçu un diagnostic positif au coronavirus. Swiatek, qui est âgée de 19 ans, a rencontré Duda vendredi.

La joueuse polonaise a mentionné sur Twitter qu’elle est asymptomatique, mais qu’elle s’est placée en confinement préventif en accord avec le protocole de sécurité. Elle se soumet régulièrement à des tests de dépistage et sera de nouveau testée dans trois jours.

Un porte-parole de Duda a précisé que le politicien polonais se sent bien et qu’il est confiné chez lui. Il doit participer régulièrement à des cérémonies protocolaires.

Duda a offert une médaille d’honneur à Swiatek et à son père et entraîneur Tomasz Swiatek.

Duda et la famille Swiatek ont porté le masque et des gants, mais ils ne respectaient pas la distanciation sociale et ont échangé des poignées de main lorsque le président polonais a posé la médaille sur eux.

Swiatek est devenue la première joueuse polonaise de l’histoire à remporter le titre à Roland-Garros, plus tôt ce mois-ci.