Le parcours de Leylah Annie Fernandez s’est arrêté samedi aux Internationaux de France quand elle a été éliminée au troisième tour, 7-5, 6-3, par la Tchèque Petra Kvitova.

Michel Marois

La Presse

Plus jeune compétitrice encore en lice du côté féminin, à 18 ans, Fernandez affrontait l’une de ses idoles, une gauchère comme elle, qui a remporté deux titres en Grand Chelem et est la septième favorite à Roland-Garros.

Sans surprise, la Canadienne a été débordée par la puissance et l’expérience de la sa rivale, mais elle n’a pas été une proie facile. Elle avait d’ailleurs pris l’avantage 5-1 en première manche et a eu une balle de manche dans le septième jeu. La nervosité s’est toutefois mise de la partie, Kvitova est venue de l’arrière et elle a remporté les six jeux suivants.

PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS Petra Kvitova

La Tchèque a continué sur sa lancée au début de la deuxième manche en réussissant deux bris consécutifs pour mener 3-0. Fernandez a alors réagi et elle a eu deux occasions de revenir à égalité, 4-4, mais Kvitova s’est bien défendue et elle scellé sa victoire en une heure et 54 minutes.

Fernandez va toucher une bourse de 126 000 euros (environ 197 000 dollars canadiens), la plus importante de sa carrière, pour sa qualification au troisième tour. Elle va aussi grimper au 87e rang du classement mondial « en direct », ce qui va lui ouvrir les portes de tournois plus importants au cours des prochains.