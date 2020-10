(Paris) Rafael Nadal, qui vise un impensable 13e titre à Roland-Garros, a rallié sans peine les huitièmes de finale en ne laissant que cinq jeux à l’Italien Stefano Travaglia, 74e mondial, battu 6-1, 6-4, 6-0 en 1 h 35 vendredi.

Agence France-Presse

Le N.2 mondial a ainsi imité son rival N.1 Novak Djokovic, qualifié jeudi en 1 h 23 avec seulement cinq jeux abandonnés au Lituanien Ricardas Berankis. Au tour précédent, Nadal en avait laissé encore moins (quatre jeux) à l’Américain Mackenzie McDonald, loin des neuf jeux glanés par le Biélorusse Egor Gerasimov au 1er tour.

En huitièmes de finale, Nadal affrontera la surprise Sebastian Korda, 213e mondial et issu des qualifications. L’Américain, fils de Petr Korda finaliste à Paris en 1992, a éliminé un autre qualifié, l’Espagnol Pedro Martinez (105e), en trois manches 6-4, 6-3, 6-1.

Accroché à la deuxième manche, qui a duré autant que les deux autres manches réunies (47 minutes), Nadal a conclu avec autorité en un peu plus d’une heure et demie.

« J’ai joué mon meilleur match cette année à Roland-Garros (comparé aux deux tours d’avant, NDLR), je suis très content de cette victoire, j’espère continuer comme ça », a réagi l’Espagnol, sur le court, au micro de Cédric Pioline.

Interrogé sur la facilité avec laquelle il avait franchi les premiers tours, alors qu’il manque encore de rythme après avoir fait l’impasse sur la mini-tournée américaine, Nadal a admis se retrouver dans « une position très étrange ».

« Mais je prends les choses du bon côté : j’ai fait beaucoup de choses bien aujourd’hui, je suis monté au service plus souvent, mon service s’améliore », s’est satisfait l’Espagnol. « J’espère continuer à progresser. »

Dominic Thiem passe au 4e tour, sans difficulté

Dominic Thiem, finaliste de l’an dernier et en 2018, à chaque fois face à Rafael Nadal, s’est qualifié pour le quatrième tour pour la cinquième fois consécutive. Il a remporté une victoire en trois manches contre le Norvégien Casper Ruud, no 28, 6-4, 6-3, 6-1.

PHOTO THOMAS SAMSON, AFP Dominic Thiem retournant une balle de Casper Ruud le vendredi 2 octobre aux Internationaux de France.

Thiem, âgé de 27 ans, qui tente de devenir le premier Autrichien à remporter plusieurs titres du Grand Chelem, a confié qu’il aimait bien le temps frais qui sévit à Paris, contrairement aux plaintes d’autres joueurs, pour ce tournoi reporté de sa date habituelle en raison de la pandémie de coronavirus.

Thiem n’a concédé qu’un seul bris, quand il a envoyé un coup droit hors limite pour offrir à Ruud une avance de 3-1 à la première manche. Il s’est aussitôt repris en faisant le bris à son tour et il a converti six de ses 15 balles de bris. Il a également sauvé sept des huit balles de bris contre lui.

Ruud tentait de devenir seulement le deuxième Norvégien à se hisser au quatrième tour d’un tournoi du Grand Chelem. Le premier a été son père et entraîneur, Christian Ruud, aux Internationaux d’Australie en 1997. Il était présent dans les gradins du court Philippe Chatrier en grande partie désert.

Korda passe au 4e tour, affrontera Nadal

L’Américain Sebastian Korda, 213e mondial et issu des qualifications, s’est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros où il pourrait retrouver le roi du tournoi Rafael Nadal, opposé au 3e tour à l’Italien Stefano Travaglia.

PHOTO DANIELLE PARHIZKARAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sebastian Korda lors des Internationaux des États-Unis, le mois dernier à Flushing Meadows.

Sebastian Korda, fils de Petr qui y fut finaliste en 1992, a éliminé un autre qualifié, l’Espagnol Pedro Martinez (105e), en trois manches 6-4, 6-3, 6-1. L’interruption du match par la pluie, alors qu’il menait 4-1 dans la 3e manche, ne lui a pas porté préjudice.

Au 2e tour, Korda, 20 ans, avait réalisé une grosse performance en sortant son compatriote John Isner, tête de série N.21, en quatre manches (6-4, 6-4, 2-6, 6-4).

En s’imposant dimanche au 1er tour face à Andreas Seppi, Korda, dont les sœurs Jessica et Kelly s’illustrent sur le circuit professionnel de golf (LPGA), a remporté son premier match sur le circuit principal du tennis professionnel.

Ancien N.1 mondial junior, il a remporté dans cette catégorie d’âge les Internationaux d’Australie en 2018, année où il a également atteint les demi-finales à Roland-Garros.

Le vétéran Wawrinka éliminé par le jeune Hugo Gaston

Le jeune Français Hugo Gaston, 239e mondial, a réalisé l’exploit d’éliminer le Suisse Stan Wawrinka, triple lauréat en Grand Chelem, en 5 sets 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0 vendredi pour se hisser en huitièmes de Roland-Garros.

Le Toulousain, âgé de 20 ans et dont c’est la première participation au tableau principal du tournoi, défiera dimanche l’Autrichien Dominic Thiem, N.3 mondial et récent vainqueur aux Internationaux des États-Unis, pour une place en quarts de finale.

Sinner, un autre espoir en huitièmes de finale

L’Italien Jannik Sinner, 19 ans, a remporté son 3e tour à Roland-Garros, vendredi, en battant l’Argentin Federico Coria en trois manches 6-3, 7-5, 7-5.

Déjà 75e mondial à seulement 19 ans et 1 mois, Sinner a dominé le 99e mondial en deux heures et demie pile. Il rencontrera au prochain tour le vainqueur du match entre l’Allemand Alexander Zverev, tête de série N.6, et l’Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste en 2018.

Sinner, facile vainqueur au premier tour du Belge David Goffin, pourtant 12e joueur mondial, connaît une ascension rapide : avant d’arriver à Paris, il n’avait remporté qu’un match en Grand Chelem, au 1er tour de l’Open d’Australie.

Au récent Masters 1000 de Rome, Sinner avait confirmé ses bonnes dispositions sur terre battue en battant Benoît Paire et surtout Stefanos Tsitsipas.

Deux autres joueurs âgés de 20 ans ou moins se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale : l’Américain Sebastian Korda, fils de Petr Korda, et le Français Hugo Gaston, 239e mondial.

Résultats du 3e tour - simple, messieurs

Lorenzo Sonego (ITA) bat Taylor Fritz (USA/N.27) 7-6 (7/5), 6-3, 7-6 (19/17)

Hugo Gaston (FRA) bat Stan Wawrinka (SUI/N.16) 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0

Dominic Thiem (AUT/N.3) bat Casper Ruud (NOR/N.28) 6-4, 6-3, 6-1

Jannik Sinner (ITA) bat Federico Coria (ARG) 6-3, 7-5, 7-5

Sebastian Korda (USA) bat Pedro Martínez (ESP) 6-4, 6-3, 6-1

Rafael Nadal (ESP/N.2) bat Stefano Travaglia (ITA) 6-1, 6-4, 6-0