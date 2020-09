(Paris) Serena Williams a eu besoin d’un set pour se mettre en jambes au premier tour de Roland-Garros lundi contre sa compatriote Kristie Ahn (102e), finalement battue en deux manches 7-6 (7/2), 6-0.

Agence France-Presse

La championne américaine, qui a fêté ses 39 ans samedi, est lancée une fois de plus à la conquête du record absolu de 24 trophées en Grand Chelem détenu par l’Australienne Margaret Court.

À lui seul, le premier set a duré 72 minutes. Williams, legging, jupe et haut à manches longues noirs, y a été menée 4-2, puis 5-4 service à suivre pour Ahn, avant de s’en sortir au jeu décisif. Son adversaire n’a plus inscrit le moindre jeu ensuite.

« C’est différent, a-t-elle dit de cette édition 2020 de Roland-Garros exceptionnellement automnale. Il n’y a pas beaucoup de spectateurs, mais c’est bien qu’il y en ait quelques-uns, c’est sympa. »

« Les derniers tournois que j’ai joués, il n’y avait personne », a-t-elle rappelé.

La cadette des sœurs Williams sera opposée au deuxième tour à la revenante bulgare Tsvetana Pironkova, qu’elle a récemment battue en quarts de finale des Internationaux des États-Unis.

Svitolina et Kvitova au deuxième tour

Plus tôt, sur le court Philippe-Chatrier, désormais couvert par un toit rétractable, la Française Océane Dodin s’est inclinée face à la Tchèque Petra Kvitova.

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS Petra Kvitova

L’Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale et tête de série N.3, s’est qualifiée pour le 2e tour en battant la Russe Varvara Gracheva (94e) en deux manches 7-6 (7/2), 6-4, en un peu plus d’une heure et demie.

« Ce n’était pas facile. J’ai mené dans le premier set, mais elle a mieux tapé dans la balle par la suite. À la fin j’ai mieux joué, j’ai trouvé un meilleur rythme », a expliqué Svitolina sur le court Suzanne-Lenglen après sa qualification.

L’Ukrainienne s’est hissée à deux reprises en quarts de finale de Roland-Garros, en 2015 et en 2017, et a atteint deux demi-finales de Grand Chelem à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Pour une place au 3e tour, Svitolina (26 ans) devra se défaire de la Mexicaine Renata Zarazua (184e mondiale), joueuse issue des qualifications et qui a sorti la Française Elsa Jacquemot (525e) au 1er tour en deux sets (6-1, 6-2).

La Tchèque Marketa Vondrousova, 19e mondiale et finaliste l’an dernier à Roland-Garros, s’est inclinée dès le premier tour face à la jeune Iga Swiatek, 19 ans et 54e mondiale, 6-1, 6-2.

Au prochain tour, la Polonaise sera opposée à la Taïwanaise Hsieh Su-wei, 63e mondiale, qui a battu la qualifiée autrichienne Barbara Haas au premier tour.

L’édition 2020 de Roland-Garros est exceptionnellement programmée à l’automne en raison de la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible sa tenue au printemps.