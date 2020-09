(Paris) Invitée de dernière minute aux Internationaux de tennis de France, Eugenie Bouchard a remporté dimanche son match de premier tour, 6-4 et 6-4, contre la Russe Anna Kalinskaya (113e).

Michel Marois

La Presse

Il s’agissait d’une première victoire en Grand Chelem depuis janvier 2019 pour celle qui n’était que 330e au classement à la mi-août, mais qui est assurée de revenir parmi le top 150 mondial.

« Je suis vraiment heureuse d’avoir reçu ce laissez-passer de la Fédération française, contente aussi d’avoir pu justifier leur confiance avec cette victoire, a souligné la Québécoise en visioconférence. Nous avons toutes deux eu des ennuis à trouver notre rythme, et j’ai peut-être manqué de patience au début du match. Je l’ai toutefois vite réalisé et j’ai adapté mon jeu aux conditions. »

Disputé dans la fraîcheur (le froid !) de la fin de journée, sous les projecteurs et devant des gradins déserts, le match ne ressemblait guère à ce à quoi Bouchard est habituée à Roland-Garros.

Menée 3-4 avec un bris contre elle, la joueuse de 26 ans a enlevé 12 des 13 points suivants pour se sauver avec la première manche. En deuxième manche, les deux joueuses ont encore eu de la difficulté à conserver leur service, mais Bouchard a enlevé les trois derniers jeux pour assurer sa victoire en 1 h 21 min

Au total, Bouchard a réussi six bris en huit occasions et, même si elle a cédé quatre bris et a commis 27 fautes directes, une de moins que sa rivale, elle a su s’imposer en réussissant deux fois plus de coups gagnants (18-9), notamment d’excellents amortis.

La joueuse de Westmount a aussi fait la différence grâce à sa condition physique, comme on l’a vu en fin de manches.

« Je travaille très fort depuis le début de l’année et je suis probablement dans la meilleure forme physique de ma vie, a-t-elle insisté. J’ai travaillé sur ma force et sur mon endurance, je sais que je peux aller jusqu’au bout des longs matchs, comme je l’ai fait récemment au tournoi d’Instanbul [où elle est allée en finale]. Cela me procure encore plus de confiance.

« Avec les conditions que nous avons ici, il faut être prête à se battre pour chaque point. Il faut vraiment en avoir envie, accepter et apprécier cette sorte de souffrance, et c’est très gratifiant de bien jouer et de gagner. »

Contre Gavrilova

Bouchard affrontera au deuxième tour l’Australienne Daria Gavrilova, 788e au classement après une longue absence liée à une blessure à un pied. Ancienne 20e mondiale, Gavrilova bénéficie d’un classement protégé, et elle a surpris au premier tour l’Ukrainienne Dayana Yastremska, 29e mondiale et 24e favorite, 6-4 et 6-3.

En carrière, Bouchard présente une fiche de deux victoires et une défaite contre Gavrilova, mais elles ne se sont pas affrontées depuis 2013.

« Je la connais depuis les juniors — nous sommes du même âge — et nous avons disputé plusieurs matchs, mais je ne me souviens plus vraiment la dernière fois, a expliqué Bouchard. C’est une battante elle aussi, avec un jeu complet, et je m’attends à un match très difficile. Je serai prête à tout et je sais que je devrai jouer mieux que je l’ai fait aujourd’hui [dimanche]. »

Bouchard aura ainsi la chance mercredi de franchir le deuxième tour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2014, quand elle avait atteint les demi-finales. En attendant, elle devra se soumettre aux règles très strictes imposées par les organisateurs.

« Je m’estime chanceuse de pouvoir prendre part à un tournoi du Grand Chelem, c’est une bonne façon de terminer cette année étrange. Je pense donc qu’il faut accepter la situation. Si c’est ce que nous devons faire pour continuer à exercer notre boulot, il faut l’accepter. »

Quand on lui a demandé comment elle entendait passer le temps au cours de prochains jours, elle a répliqué : « J’ai quelques livres avec moi. J’ai aussi des abonnements à Netflix, Hulu et d’autres chaînes de télé en ligne. Je regarde présentement la série Passions. J’ai aussi finalement commencé à regarder Selling Sunsets. Je n’apprécie pas particulièrement la téléréalité, mais tout le monde en parlait et je me sentais en peu en dehors de la conversation… »

Lundi : Auger-Aliassime, Fernandez et Diez

Il faudra vous lever tôt ce lundi matin pour suivre le premier match du Québécois Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros. Son duel de premier tour contre le Japonais Yoshihito Nishioka sera en effet le premier de la journée sur le court 9, à 5 h, heure de Montréal (11 h à Paris). Leylah Annie Fernandez affrontera pour sa part la Polonaise Magda Linette, sur le court 4. Le match est le quatrième au programme, probablement autour de midi à notre heure. Le Canadien Steven Diez sera aussi en action alors qu’il affrontera l’Américain Mackenzie McDonald.