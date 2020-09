Milos Raonic a indiqué qu'il déclare forfait sur Roland-Garros par prévention et qu'il n'est pas blessé.

(Paris) Milos Raonic a décidé de ne pas se rendre à Paris pour les Internationaux de France.

La Presse Canadienne

Raonic, qui n'a pas joué à Roland-Garros depuis 2017, a indiqué qu'il déclare forfait sur ce tournoi sur terre battue par prévention et qu'il n'est pas blessé.

PHOTO FABIAN BIMMER, REUTERS Félix Auger-Aliassime lors de son match contre le Kazakh Alexander Bublik le 23 septembre 2020 au tournoi ATP de Hambourg.

Le Canadien Steven Diez s’est qualifié pour le tableau principal des Internationaux de tennis de France, jeudi, après avoir disposé du Français Enzo Couacaud 6-3, 6-4 au dernier tour des qualifications.

À 29 ans, Diez participera ainsi à un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière. Il a du même coup rejoint ses compatriotes Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil dans le tableau principal à Roland-Garros.

Diez, qui pointe au 179e échelon mondial, a converti cinq de ses 12 balles de bris et n’a commis aucune double faute, en plus d’avoir frappé 29 coups gagnants — contre seulement 13 pour Couacaud, 194e joueur mondial.

Le service du tennisman de Toronto a cependant été moins efficace que lors de ses matchs de qualifications précédents sur la terre battue parisienne. Il n’a pas réussi le moindre as, et n’est parvenu qu’à remporter 62 % de ses points avec sa première balle. Diez a néanmoins scellé l’issue de la rencontre en une heure et 31 minutes.

Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont aussi inscrites du côté féminin.

La compétition commencera dimanche.