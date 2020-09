(Paris) Le Canadien Steven Diez s’est qualifié pour le tableau principal des Internationaux de tennis de France, jeudi, après avoir disposé du Français Enzo Couacaud 6-3, 6-4 au dernier tour des qualifications.

La Presse Canadienne

À 29 ans, Diez participera ainsi à un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière. Il a du même coup rejoint ses compatriotes Denis Shapovalov, Milos Raonic, Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil dans le tableau principal à Roland-Garros.

Diez, qui pointe au 179e échelon mondial, a converti cinq de ses 12 balles de bris et n’a commis aucune double faute, en plus d’avoir frappé 29 coups gagnants — contre seulement 13 pour Couacaud, 194e joueur mondial.

Le service du tennisman de Toronto a cependant été moins efficace que lors de ses matchs de qualifications précédents sur la terre battue parisienne. Il n’a pas réussi le moindre as, et n’est parvenu qu’à remporter 62 % de ses points avec sa première balle. Diez a néanmoins scellé l’issue de la rencontre en une heure et 31 minutes.

Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont aussi inscrites du côté féminin.

La compétition commencera dimanche.