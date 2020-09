(Rome) Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au troisième tour du Masters de Rome, mais la route de son compatriote Milos Raonic s’est arrêté au deuxième tour.

La Presse Canadienne

Shapovalov, classé 12e, a montré la sortie à l’Espagnol issu des qualifications Pedro Martinez 6-4, 6-4. L’Ontarien affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du duel entre l’Italien Fabio Fognini, classé septième, et le Français Ugo Humbert.

Raonic s’est de son côté buté au Serbe Dusan Lajovic, 25e raquette mondiale, qui a vaincu le 13e tête de série en trois manches de 7-6 (3), 4-6, 6-2.

PHOTO REUTERS Milos Raonic

Shapovalov n’a pas eu beaucoup de temps mort dernièrement, lui qui vient d’atteindre les quarts de finale des Internationaux des États-Unis, meilleure performance d’un Canadien à Flushing Meadows.

Ses cinq matchs en simple et trois autres en double à New York lui ont fait disputer un total de 29 manches. Après avoir perdu une rencontre de cinq sets en fin de soirée jeudi dernier, il s’est envolé pour Rome, où il dispute aussi le double en compagnie de l’Indien Rohan Bopanna.

« Heureusement que je n’ai que 21 ans et que mon corps est très, très jeune, a-t-il déclaré. C’est certain que ça n’a pas été super facile. Je n’ai pas joué des matchs faciles à New York et pas davantage à Rome jusqu’ici. Ça fait beaucoup de tennis. Je le ressens physiquement, il n’y a pas de doute. Je reçois de bons traitements chaque jour et je pousse la machine. »

Au double féminin, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Lettone Jelena Ostapenko, se sont inclinées au deuxième tour 7-5, 6-3 devant la Tchèque Lucie Hradecka et la Slovène Andreja Klepac.