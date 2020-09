US Open : Dominic Thiem et Alexander Zverev s’affronteront en finale

(New York) Leur dernier duel eut lieu en demi-finale de l’Open d’Australie, mais cette fois Dominic Thiem et Alexander Zverev, vainqueurs vendredi de Daniil Medvedev et Pablo Carreno, s’affronteront pour un sacre à l’US Open, le premier en Grand Chelem pour l’un ou l’autre.