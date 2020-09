PHOTO SETH WENIG, THE ASSOCIATED PRESS

(Paris) Après sa victoire aux Internationaux des États-Unis, Dominic Thiem a consolidé sa 3e place au classement ATP publié lundi, toujours dominé par Novak Djokovic, même si la première finale remportée en Grand Chelem par l’Autrichien lui permet de talonner Rafael Nadal (2e).

Agence France-Presse

Le classement n’apporte pas de grand changement dans le Top 10, mais plus loin, on note la belle progression de l’Espagnol Pablo Carreno (18e, +9), qui a atteint la demi-finale des Internationaux des États-Unis, et la 20e place (+1) du jeune Canadien Félix Auger-Aliassime, 8e de finaliste à New York.

Denis Shapovalov a profité de son solide parcours à New York, où il a disputé les quarts de finale, pour se hisser au 14e rang du classement. Auger-Aliassime ayant gagné un échelon, à la 20e position, il est juste derrière Raonic. On retrouve donc trois Canadiens parmi le top 20 mondial.

Vasek Pospisil, qui s’est également illustré à Flushing Meadows, a fait un bond de 21 positions pour s’installer au 73e rang du classement.

L’Espagnol Rafael Nadal, qui fait son retour cette semaine sur le circuit à Rome six mois après son dernier tournoi joué et gagné à Acapulco fin février, perd les points acquis grâce à sa victoire l’an dernier à Flushing Meadows.

Classement ATP lundi :

1. Novak Djokovic (SRB) 10 860 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9850

3. Dominic Thiem (AUT) 9125

4. Roger Federer (SUI) 6630

5. Daniil Medvedev (RUS) 5890

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5175

7. Alexander Zverev (GER) 4650

8. Matteo Berrettini (ITA) 2940

9. Gaël Monfils (FRA) 2860

10. Roberto Bautista Agut (ESP) 2620 (+1)

11. David Goffin (BEL) 2555 (-1)

12. Andrey Rublev (RUS) 2414 (+2)

13. Fabio Fognini (ITA) 2400 (-1)

14. Denis Shapovalov (CAN) 2345 (+3)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2265 (-2)

16. Karen Khachanov (RUS) 2200

17. Stan Wawrinka (SUI) 2185 (-2)

18. Pablo Carreno Busta (ESP) 2130 (+9)

19. Milos Raonic (CAN) 1995 (-1)

20. Félix Auger-Aliassime (CAN) 1976 (+1)