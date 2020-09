(Istamboul) Eugenie Bouchard a accédé aux quarts de finale de l’Omnium d’Istanbul après avoir causé une surprise monumentale, jeudi.

La Presse Canadienne

Bouchard, de Westmount, a renversé la favorite et 34e joueuse mondiale Svetlana Kuznetsova 7-6 (3), 6-7 (5), 6-2 au deuxième tour de ce tournoi de la WTA présenté sur la terre battue.

La joueuse âgée de 26 ans, classée 272e au monde, a signé sa première victoire en quatre matchs en carrière contre la Russe âgée de 35 ans, qui a remporté les Internationaux des États-Unis en 2004 et les Internationaux de France en 2009.

Bouchard, qui a gagné ses deux matchs de qualifications pour accéder au tableau principal en Turquie, affrontera en quarts de finale la 92e raquette mondiale Danka Kovinic, du Monténégro.

Dans un match qui s’est échelonné sur deux heures et 50 minutes, Bouchard a acquis 67,1 % des points avec sa première balle et brisé Kuznetsova à six reprises.

La Québécoise, ex-no 5 mondiale qui a participé à la finale à Wimbledon en 2014, a cependant chuté au classement ces dernières saisons.

Si elle perd son prochain match, elle devrait tout de même se retrouver au 216e échelon mondial la semaine prochaine. Elle pourrait aussi se hisser dans le top-150 si elle remporte un deuxième tournoi en carrière.