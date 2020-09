Denis Shapovolov était le premier joueur canadien à disputer les quarts de finale des Internationaux des États-Unis, mardi à New York, et il a offert une performance à la hauteur de l’occasion.

Michel Marois

La Presse

Le joueur de 21 ans s’est incliné devant l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6 et 6-3, après plus de quatre heures d’efforts.

Amorcé un peu après 21 h, le match a pris fin après 1 h mercredi, et on a eu droit à un spectacle d’une rare intensité. Les deux joueurs se sont en effet échangé l’avantage à plusieurs reprises, et l’issue est restée incertaine jusqu’au bout.

Shapovalov, 12e favori, a bien amorcé le match en enlevant la première manche aisément en à peine 35 minutes. On était alors loin de se douter de ce qui nous attendait…

La deuxième manche nous a vite ramenés à la réalité. Tendue, indécise et… interminable (77 minutes), elle a permis à Carreno Busta de retrouver son rythme, alors que Shapovalov commettait trop de fautes directes, six doubles fautes notamment, qui finissaient par lui coûter la manche, au bris d’égalité.

PHOTO ROBERT DEUTSCH, USA TODAY SPORTS L’Espagnol Pablo Carreno Busta célèbre sa victoire chèrement acquise contre le Canadien Denis Shapovalov.

Mené 2-4 en troisième manche, avec une balle de bris contre lui, Shapovalov semblait au bord du gouffre, mais il a profité à son tour d’un passage à vide de son adversaire pour enlever 10 points d’affilée et revenir à égalité. La manche est encore allée en bris d’égalité et si Shapovalov l’a mieux géré, c’est quand même encore Carreno Busta qui s’est imposé avec cette fois plusieurs coups gagnants.

Juste comme on pensait que le plus dur était fait pour l’Espagnol, il s’est complètement écrasé en quatrième manche. Sentant qu’il n’avait plus rien à perdre, Shapovalov a joué avec plus d’abandon et il n’a pratiquement rien raté de toute la manche, enlevant notamment 12 points d’affilée sur son service.

Tout allait donc se jouer en une manche décisive. En temps normal, la foule new-yorkaise aurait transformé l’affaire en une bruyante fête du tennis, mais devant les gradins déserts, les deux joueurs ont dû puiser en eux-mêmes pour trouver ce qui leur restait d’énergie.

Après quatre longs matchs en simple et trois en double, pour la première fois depuis le début du tournoi, Shapovalov approchait visiblement de ses limites. De son côté, Carreno Busta avait profité dimanche de la disqualification du favori Novak Djokovic, en première manche de leur match de quatrième tour, et il était plus frais que son rival, malgré des malaises au dos qui ont nécessité l’intervention du soigneur après la quatrième manche.

Tout s’est donc finalement joué au sixième jeu de la dernière manche, quand Carreno Busta a profité d’une autre double faute de Shapovalov (sa 11e du match) pour réussir un bris, le seul de la manche.

L’Espagnol, 20e favori, affrontera donc vendredi en demi-finale l’Allemand Alexander Zverev, le cinquième favori du tournoi, qui s’est difficilement qualifié mardi en disposant du Croate Borna Ćorić (21e), 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1) et 6-3.

« Bête noire »

La présence de Carreno Busta à ce stade-ci du tournoi n’est pas une surprise puisqu’il avait atteint les demi-finales à New York en 2017. Il avait d’ailleurs éliminé Shapovalov au quatrième tour cette année-là, mettant fin à ce qui était la première participation du Canadien aux Internationaux des États-Unis.

L’Espagnol est d’ailleurs un peu la « bête noire » de Shapovalov, puisqu’il lui a fait subir mardi une quatrième défaite en cinq matchs, toujours sur surface dure. Il s’est aussi imposé l’automne dernier aux tournois de Chengdu et de Vienne. Curieusement, Shapovalov n’a battu Carreno Busta que sur la terre battue, à Rome, le printemps dernier.

Shapovalov va devoir se consoler avec une bourse de 425 000 $ et la satisfaction d’avoir réussi une première dans l’histoire du tennis canadien masculin. Le 14e mondial devrait en principe se rendre maintenant en Europe, où il est inscrit aux tournois de Rome, d’Hambourg et de Roland-Garros.