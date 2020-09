Félix Auger-Aliassime a poursuivi son impressionnant parcours, samedi aux Internationaux des États-Unis, avec une victoire aisée devant le Français Corentin Moutet. Et avec la qualification surprise de Vasek Pospisil devant le huitième favori, Roberto Bautista Agut, et celle de Denis Shapovalov la veille, ce sont trois Canadiens qui disputeront le quatrième tour, une première en tournois du Grand Chelem.

Michel Marois

La Presse

Au fil des matchs, Félix Auger-Aliassime grimpe rapidement parmi les favoris des Internationaux des États-Unis. Après avoir éliminé Andy Murray jeudi, le Canadien s’est qualifié samedi pour le quatrième tour des Internationaux des États-Unis en disposant du Français Corentin Moutet, 6-1, 6-0, 6-4.

Deux des meilleurs matchs de sa carrière. « Je pense avoir montré beaucoup de bonnes choses dans ces deux matchs, a-t-il reconnu en visioconférence. Murray est quand même un ancien numéro un mondial. Et [samedi], c’était important de conserver mon élan.

« Même quand je menais deux manches à zéro, j’ai su garder ma concentration. Il a essayé toutes sortes de choses, a appelé le soigneur, mais je suis resté calme et je n’ai pas ralenti. Je suis vraiment content de mon jeu. »

Auger-Aliassime n’a effectivement laissé aucune chance à Moutet, un joueur qu’il connaît depuis ses débuts et qu’il a maintenant battu trois fois en trois matchs chez les professionnels.

PHOTO ROBERT DEUTSCH, USA TODAY SPORTS Félix Auger-Aliassime

Ça montre ma progression au cours des derniers mois. J’ai appris à jouer à mon meilleur niveau, quel que soit l’adversaire. Et j’ai aussi montré que je pouvais jouer avec la pression d’être le favori, que je pouvais répondre aux attentes placées en moi. Félix Auger-Aliassime

Le joueur de 20 ans atteint le quatrième tour d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. À New York, il avait été éliminé deux fois de suite au premier tour par son compatriote Denis Shapovalov.

« Cela avait été difficile ici jusqu’ici, a convenu Auger-Aliassime. Il y a deux ans, j’avais dû abandonner, alors que je n’avais pas très bien joué l’année dernière. Cette année, c’est très positif jusqu’ici. Je n’ai perdu qu’une manche [au premier tour], subi qu’un seul bris de service. Je n’ai pas vraiment eu à me dépenser physiquement, mais c’est certain que ce sera plus difficile à partir de maintenant. Je pense toutefois avoir montré que j’avais le niveau pour jouer la deuxième semaine de ces grands tournois. »

Le 15e favori affrontera au quatrième tour le gagnant du match disputé tard samedi entre le deuxième favori, Dominic Thiem, et Marin Čilić, champion du tournoi en 2014. « Ce sera un match très difficile, quel que soit mon adversaire, a estimé Auger-Aliassime. Čilić est un ancien champion et, même si son classement n’est pas aussi bon, il reste un joueur très dangereux, qui sait comment gagner, particulièrement dans ces matchs en cinq manches. »

Dominic [Thiem] est de plus en plus fort chaque année et il se rend de plus en plus loin dans les tournois du Grand Chelem. Ce sera intéressant pour moi d’affronter l’un des meilleurs joueurs du monde dans de telles circonstances. Félix Auger-Aliassime

« Le tennis est un milieu ouvert à la diversité »

Encensé par les spécialistes, qui voient en lui un futur champion en tournoi de Grand Chelem, Auger-Aliassime assume aussi avec aplomb un rôle de porte-parole dans la promotion de l’égalité raciale. Pas moins de 16 joueurs de couleur prennent part au tournoi cette année.

« Le tennis est un milieu ouvert à la diversité et je n’ai jamais eu l’impression d’être un outsider, a-t-il dit. J’espère que mes performances et celles d’autres joueurs de couleur vont inspirer ceux qui nous regardent, qu’elles vont leur monter tout ce qu’il est possible d’accomplir quand on y met le travail et l’énergie. Et j’espère que cela va amener des jeunes partout, d’Asie, d’Afrique, à faire carrière au tennis. »

Chose certaine, les performances d’Auger-Aliassime, de Vasek Pospisil et de Denis Shapovalov, tous qualifiés pour le quatrième tour, vont inspirer les jeunes joueurs canadiens.

« C’est très excitant pour le tennis canadien, a souligné le Québécois. Vasek [Pospisil] a remporté un match incroyable [samedi] [voir ci-dessous], en revenant de l’arrière devant l’un des joueurs favoris pour gagner le tournoi. Et Denis avait lui aussi réussi un superbe retour [vendredi] pour se qualifier. Nous nous motivons entre nous et nous voulons tous aller le plus loin possible. »

Pospisil surprend encore !

Des quatre Canadiens engagés en simple, Vasek Pospisil était sûrement le moins attendu. Le vétéran de 30 ans s’est pourtant qualifié samedi pour le quatrième tour des Internationaux des États-Unis, aux côtés des jeunes Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, en prenant la mesure du huitième favori Roberto Bautista Agut, 7-5, 2-6, 4-6, 6-3, 6-2.

C’est sa meilleure performance à New York, sa meilleure aussi en tournois de Grand Chelem depuis sa qualification pour les quarts de finale à Wimbledon en 2015. Souvent blessé depuis, Pospisil a chuté au classement, mais il est revenu à son meilleur niveau depuis l’automne dernier, particulièrement dans les longs marathons comme celui de samedi.

Le Canadien, qui n’avait jamais battu Bautista Agut en trois duels, semblait se diriger vers une autre défaite alors qu’il était mené deux manches à une et qu’il a dû faire appel au soigneur pour recevoir des traitements à la jambe droite. La pause l’a toutefois relancé, et il a complètement dominé la fin du match, scellant sa victoire avec un 71e coup gagnant.

[Samedi], je me suis dit au début de la quatrième manche que je n’avais rien à perdre et je me suis mis à mieux jouer, particulièrement après l’intervention du physio. Mes services sont revenus [il avait dû sauver 12 de 15 balles de bris], mes retours aussi [4 bris en 8 occasions], et j’ai repris le contrôle du match. Vasek Pospisil

« J’avais un tirage difficile, mais me voilà au quatrième tour ! J’ai quelques petites blessures, mais les physiothérapeutes font un travail extraordinaire. Je me sens relativement bien, rien d’inquiétant pour la suite du tournoi. »

Au quatrième tour, Pospisil affrontera l’Australien Alex de Minaur, 21e tête de série, qui a aussi eu besoin de cinq manches pour vaincre le Russe Karen Khachanov 6-4, 0-6, 4-6, 6-3, 6-1.

« [Alex de Minaur] m’a battu deux fois en 2018, mais je suis à un bien meilleur niveau depuis, a rappelé le Canadien. Je sais à quoi m’attendre de sa part, c’est un joueur physique, très rapide, mais je crois avoir les atouts pour lui donner du fil à retordre. J’ai deux jours pour me reposer, me soigner un peu, et je serai prêt ! »

De son côté, de Minaur a rappelé : « J’ai déjà affronté Pospisil et c’est un joueur très agressif, qui aime dicter le rythme du jeu. Je devrai le faire courir, soutenir les échanges et tenter d’imposer mon propre jeu. »

Classé 94e mondial avant les Internationaux, Pospisil s’approchera du 70e rang après le tournoi. Très impliqué avec Novak Djokovic dans la création d’une association des joueurs, Pospisil prend son rôle très au sérieux, mais il a assuré qu’il se concentrerait sur son tennis au cours des prochains jours !

Shapovalov gagne aussi en double

Denis Shapovalov, 12e tête de série en simple, a déjà atteint le quatrième tour et il affrontera ce dimanche le septième favori, le Belge David Goffin. Le joueur de 21 ans s’est également qualifié samedi pour les quarts de finale en double avec son partenaire indien Rohan Bopanna. Le duo a disposé des Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies, 4-6, 6-4 et 6-3. Ils affronteront au prochain tour Jean-Julien Rojer et Horia Tecău.

« Avec la longue pause de cinq mois, je me sens très frais physiquement et ça ne m’inquiète pas de jouer en simple et en double, a assuré Shapovalov. Contre Goffin, ce sera un bon test. C’est un joueur complet, qui retourne beaucoup de balles et contre lequel il faut rester patient. Je suis prêt pour un long match. »