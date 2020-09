Internationaux des États-Unis: parfaits, les Canadiens

Tous les joueurs canadiens ont remporté leur match, mardi, aux Internationaux de tennis des États-Unis. Leylah Annie Fernandez, Milos Raonic et Vasek Pospisil se sont imposés sans perdre une manche et, même si sa tâche a été un peu plus compliquée, Félix Auger-Aliassime s’est lui aussi qualifié pour le deuxième tour. Avec Denis Shapovalov, vainqueur lundi, ce sont donc cinq Canadiens qui vont poursuivre leur parcours à New York.