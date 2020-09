(New York) L’Espagnole Garbine Muguruza, 16e mondiale, a été éliminée dès le 2e tour des Internationaux des États-Unis, battue sèchement par la Bulgare Tsvetana Pironkova 7-5, 6-3, jeudi à Flushing Meadows.

Agence France-Presse

Pironkova est non classée à la WTA, car elle tente à New York un retour dans le tennis professionnel, plus de trois ans après avoir pris sa retraite pour fonder une famille. Elle a été bien plus agressive et régulière dans le jeu que son adversaire.

Sacrée à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon en 2017, Muguruza, qui avait déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati la semaine passée en raison d’une cheville douloureuse, n’a pas semblé à son aise, manquant de tranchant sur les points clés.

Pironkova affrontera la Croate Donna Vekic (24e) au prochain tour.

Résultats de la 4e journée des Internationaux des États-Unis

Simple dames

Donna Vekic (CRO/N.18) bat Patricia Tig (ROU) 6-2, 6-1

Tsvetana Pironkova (BUL) bat Garbiñe Muguruza (ESP/N.10) 7-5, 6-3

Maria Sakkari (GRE/N.15) bat Bernarda Pera (USA) 2-6, 6-3, 6-2

Ons Jabeur (TUN/N.27) bat Kaia Kanepi (EST) 7-6 (10/8), 6-0