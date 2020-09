(Paris) L’Espagnole Carla Suarez Navarro, qui avait déclaré forfait à l’US Open pour raisons médicales, a annoncé mardi souffrir d’un lymphome de Hodgkin qui va l’obliger à subir six mois de chimiothérapie.

Agence France-Presse

« Bonjour tout le monde, je veux vous informer qu’il y a quelques jours les médecins m’ont diagnostiqué un lymphome. Un lymphome de Hodgkin qui nécessite six mois de chimiothérapie », déclare la joueuse de 31 ans dans une vidéo postée sur son compte Twitter et la montrant assise sur un lit d’hôpital.

« Je me sens bien, je suis tranquille et je suis prête à affronter ce qui m’attend. Salut à tous », conclut-elle.

La vidéo est néanmoins accompagnée d’un texte plus grave. « Je dois affronter une lourde réalité. Je dois l’accepter et tenter de m’en sortir en faisant confiance aux médecins […] La patience et la confiance en soi m’ont guidée tout au long de ma carrière. Ce n’est pas le rival le plus facile à affronter. Il faudra vraiment que je sois à mon meilleur », a-t-elle écrit moitié en espagnol, moitié en anglais.

Actuellement 71e mondiale, Suarez Navarro avait annoncé qu’elle prendrait sa retraite à l’issue de la saison 2020.

Mais le 24 août, elle avait posté une photo d’elle sur Twitter pour annoncer son forfait à l’US Open qui a débuté lundi.

« Malheureusement, j’ai dû me retirer des Internationaux des États-Unis pour raison de santé. Je ne suis pas en état de jouer pour le moment », avait-elle écrit sans donner de précision sur ce dont elle souffrait.

Dans sa carrière, elle a remporté deux titres sur le circuit WTA et atteint la 6e place mondiale en 2016.