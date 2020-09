Retour gagnant, mais éprouvant, pour Andy Murray

(New York) Andy Murray, 115e mondial et qui tente un retour au plus haut niveau, a bataillé 4 h 38 min pour se qualifier pour le 2e tour des Internationaux des États-Unis en battant en cinq sets le Japonais Yoshihito Nishioka, 49e mondial, 4-6, 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 6-4.