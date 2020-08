Vondrousova, Mladenovic et Kerber gagnent dans une bulle proche de l’éclatement

(New York) Vondrousova, Mladenovic et Kerber ont gagné les premiers matchs lundi des Internationaux des États-Unis disputés à huis clos et dans une ambiance très lourde à cause d’un cas de COVID-19 qui menace la bulle sanitaire de Flushing Meadows.