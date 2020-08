(New York) Novak Djokovic a excellé dans toutes les parcelles de son jeu mercredi pour atteindre les demi-finales à l’Omnium Western & Southern.

Associated Press

Djokovic n’a pas semblé être trop embêté par les douleurs qu’il disait ressentir au niveau de la nuque, ne faisant qu’une bouchée de Jan-Lennard Struff, 6-3, 6-1.

C’était de loin la meilleure performance livrée par le Serbe cette semaine.

« J’ai beaucoup travaillé au cours des six derniers mois, j’avais amplement de temps, a déclaré Djokovic. J’ai travaillé sur tous les moindres détails. C’est bon que les efforts rapportent enfin, si tôt depuis la reprise des activités. »

Djokovic a contracté la COVID-19 après avoir organisé des matchs de démonstration en Serbie et en Croatie en juin, alors que la distanciation sociale n’était pas respectée.

Lors de son match de lundi face à Ricardas Berankis, Djokovic a dû recevoir des traitements au cou à deux reprises. La douleur a cependant semblé se résorber, ce qui lui a permis de monter son jeu d’un cran.

« En ce moment, ce n’est pas quelque chose qui me dérange, a-t-il dit. Je ne suis pas rétabli à 100 %, mais je suis tout près de. J’ai une plus grande amplitude dans mes mouvements, alors je ne me plains pas. »

Djokovic est le seul joueur encore en lice à avoir déjà gagné un tournoi Masters 1000 de l’ATP

En demi-finale, il affrontera Roberto Bautista Agut, qui a défait le champion en titre Daniil Medvedev plus tôt aujourd’hui.

Bautista Agut s’est imposé 1-6, 6-4, 6-3 et a montré la sortie à un autre membre de l’élite mondiale lors du tournoi préparatoire en prévision des Internationaux des États-Unis.

Pour sa part, le Canadien Milos Raonic avait rendez-vous avec le Serbe Filip Krajinovic en soirée.

Medvedev a dominé la première manche face à Bautista Agut et menait 4-3 en deuxième manche avant de voir son avantage lui glisser des mains. Il a converti seulement cinq des 20 balles de bris qu’il a obtenues au cours de la rencontre et il a fracassé sa raquette à la fin du match pour évacuer sa frustration.

Chez les dames, la Japonaise et quatrième tête de série Naomi Osaka a défait l’Estonienne classée 12e Anett Kontaveit 4-6, 6-2, 7-5 et a atteint le carré d’as. Elle affrontera en demi-finale la Belge Elise Mertens, no 14. Mertens a vaincu l’Américaine Jessica Pegula 6-1, 6-3.