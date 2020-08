Medvedev atteint les quarts de finale à New York

(New York) Le champion en titre Daniil Medvedev a accédé aux quarts de finale de l’Omnium Western & Southern après avoir défait Aljaz Bedene 6-3, 6-3, mardi après-midi.

Associated Press

Bedene s’est toutefois fait remarquer pour avoir accidentellement claqué une balle qui a atteint un caméraman dans les gradins entre deux points en deuxième manche.

Conduite antisportive

Le caméraman n’a pas paru blessé, mais un superviseur de l’ATP est descendu sur le court afin de déterminer si Bedene devrait être disqualifié. Il a finalement reçu un avertissement pour conduite antisportive.

Le Slovène, classé 61e au monde, s’est dirigé vers le caméraman et s’est excusé pour son geste après la rencontre.

Pour sa part, Medvedev, la troisième tête de série du tournoi, n’a pas été confronté à la moindre balle de bris et a remporté 89 % des points lorsque sa première balle était en jeu.

L’an dernier, la victoire du Russe à l’Omnium Western & Southern avait fait partie d’une séquence de six participations consécutives à des matchs de championnat. Il avait notamment été finaliste à la Coupe Rogers de Montréal, remportée par l’Espagnol Rafael Nadal, et le résultat avait été le même quelques semaines plus tard aux Internationaux des États-Unis.

L’Ontarien Milos Raonic, 30e joueur mondial, tentera de le rejoindre un peu plus tard aujourd’hui lors de son duel contre le Britannique Andy Murray. Ce dernier, qui pointe présentement au 134e échelon mondial, présente une fiche de 9-3 en carrière contre Raonic.

Chez les dames, Anett Kontaveit (no 12) et Elise Mertens (no 14) ont aussi atteint les quarts de finale en l’emportant facilement mardi.

Kontaveit a battu Marie Bouzkova 6-3, 6-3, tandis que Mertens a pris la mesure de Veronika Kudermetova 6-2, 6-3. Kudermetova avait surpris la favorite, Karolina Pliskova, au deuxième tour, alors que Bouzkova avait éliminé la double championne de Wimbledon Petra Kvitova.

L’Omnium Western & Southern, qui se déroule habituellement à Cincinnati, est présenté sur le même site que les Internationaux des États-Unis cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Aucun partisan n’a accès au site.