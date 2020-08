Félix Auger-Aliassime a plié l’échine 6-7 (4), 6-2 et 7-6 (5) contre l’Américain Tennys Sandgren après un marathon de deux heures et 50 minutes de jeu.

Le Canadien Milos Raonic a accédé aux huitièmes de finale de l’Omnium Western & Southern, lundi après-midi, alors que le Québécois Félix Auger-Aliassime a vu son parcours s’arrêter brusquement.

La Presse canadienne

Raonic, de Thornhill, en Ontario, a vaincu le Britannique Daniel Evans 6-3, 7-5 au deuxième tour du premier tournoi officiel du circuit de l’ATP depuis la relance des activités.

Raonic, classé 30e au monde, a exploité son puissant service pour venir à bout du 28e joueur mondial.

Il n’a pas été confronté à la moindre balle de bris, et a remporté 89 % de ses points avec sa première balle de service.

Raonic a claqué 23 as, contre cinq pour son adversaire.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, AP Milos Raonic a vaincu le Britannique Daniel Evans 6-3, 7-5 au deuxième tour.

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre la cinquième tête de série, Alexander Zverev, et le Britannique Andy Murray.

Pour sa part, Auger-Aliassime a plié l’échine 6-7 (4), 6-2 et 7-6 (5) contre l’Américain Tennys Sandgren après un marathon de deux heures et 50 minutes de jeu.

Auger-Aliassime, la 15e tête de série du tournoi, a réussi deux as, mais a également commis un impressionnant total de 15 doubles fautes — soit 11 de plus que Sandgren, 55e joueur mondial. Celui-ci affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre le Letton Ricardas Berankis et le favori du tournoi, Novak Djokovic.

De son côté, l’Ontarien Denis Shapovalov affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff au deuxième tour de ce tournoi préparatoire en vue des Internationaux des États-Unis.

L’Omnium Western & Southern, qui se déroule habituellement à Cincinnati, est présenté sur le même site que les Internationaux des États-Unis cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Aucun partisan n’a accès au site.

Résultats masculins de la 3e journée du tournoi de Cincinnati

Tennys Sandgren (USA) bat Félix Auger-Aliassime (CAN/N.15) 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (7/5)

Daniil Medvedev (RUS/N.3) bat Marcos Giron (USA) 6-4, 6-4

Aljaž Bedene (SLO) bat Taylor Fritz (USA) 7-6 (7/5), 7-5

Milos Raonic (CAN) bat Daniel Evans (GBR) 6-3, 7-5