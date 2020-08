Le plateau de participants aux Internationaux des États-Unis « dépasse les attentes »

(New York) Le plateau de joueuses et joueurs engagés aux Internationaux des États-Unis devant se dérouler à huis clos, coronavirus oblige, dans la bulle de Flushing Meadows à New York (31 août-13 septembre), « dépasse les attentes » de la Fédération américaine de tennis, organisatrice du tournoi.