Omnium de tennis de Prague: Halep et Mertens ont rendez-vous en finale

(Prague) La favorite Simona Halep et la troisième tête de série Elise Mertens ont remporté leur match de demi-finale respectif en sets consécutifs samedi et mis la table pour un duel au sommet à l’Omnium de tennis de Prague.

Associated Press

Halep, la deuxième joueuse mondiale, a vaincu sa compatriote roumaine Irina-Camelia Begu 7-6 (2), 6-3, en route vers sa deuxième finale sur le circuit de la WTA cette saison.

Halep n’est plus qu’à une seule victoire de s’adjuger un 21e titre en carrière sur le circuit professionnel féminin, et un deuxième cette saison après celui acquis aux Championnats de tennis de Dubaï en février — il s’agissait de son dernier tournoi en cinq mois à cause de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt samedi, Begu avait obtenu son billet pour les demi-finales en disposant de Sara Sorribes Tormo 6-2, 4-6, 6-2. Leur quart de finale avait été interrompu vendredi à cause de la pluie, alors que Begu menait 6-2, 0-1.

Pour sa part, Mertens, 23e joueuse mondiale, a éliminé la 69e raquette mondiale Kristyna Pliskova 7-5, 7-6 (4) pour atteindre sa première finale cette saison. La Belge a du même coup porté sa fiche à 3-0 en carrière contre la Tchèque.

L’Omnium de Prague est le deuxième tournoi à se dérouler en Europe depuis la relance des activités de la WTA, et celui-ci doit respecter certains protocoles de santé et de sécurité stricts.

Du côté masculin, on a annoncé samedi qu’un joueur avait reçu un diagnostic positif au coronavirus à l’aube d’un tournoi de la série Challenger à Prague. Le circuit de l’ATP a émis un gazouillis dans lequel il précise que « le joueur s’est placé volontairement en quarantaine » chez lui, afin de respecter les protocoles de santé et de sécurité du circuit et des autorités tchèques.