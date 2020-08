PHOTO LEE JIN-MAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Prague) Le parcours d’Eugenie Bouchard a pris fin en quarts de finale de l’Omnium de Prague, vendredi, après qu’elle se soit inclinée 6-4, 1-6 et 6-4 devant la Belge Elise Mertens.

La Presse canadienne

Bouchard, qui pointe au 330e échelon mondial, a plié l’échine après avoir été brisée lors du cinquième jeu de la troisième manche. Mertens n’a plus regardé derrière elle par lasuite et a ensuite scellé l’issue de la rencontre en deux heures et 17 minutes.

La joueuse de Westmount a décoché un total de trois as, et elle a converti quatre de ses neuf balles de bris au cours de la rencontre qui s’est déroulée sur la terre battue. Son adversaire, en comparaison, n’a pas frappé d’as et n’a réussi que trois bris en neuf tentatives.

De plus, la Québécoise âgée de 26 ans a commis trois double-fautes, contre cinq pour Mertens, classée 23e au monde.

Cette dernière a néanmoins été plus opportuniste dans les moments cruciaux du match et préservé du même coup sa fiche parfaite en carrière contre Bouchard (3-0). Elle avait remporté leur dernier duel 6-2, 6-4 au premier tour de la Coupe Rogers de Montréal, en 2018.

Mertens, la troisième tête de série du tournoi, sera confrontée en demi-finale à la favorite locale, la Tchèque Karolina Pliskova. Celle-ci a profité de l’abandon de la Roumaine Ana Bogdan, alors qu’elle menait 5-2 en première manche, pour poursuivre sa route.