(Prague) Eugenie Bouchard a défait la Slovène Tamara Zidansek 7-6 (2), 6-7 (2) et 6-2 en huitièmes de finale à l’Omnium de tennis de Prague, jeudi.

La Presse canadienne

Bouchard, de Westmount, a décoché un impressionnant total de six as, et elle a été très opportuniste puisqu’elle a converti cinq de ses neuf balles de bris au cours de la rencontre qui s’est poursuivie pendant deux heures et 52 minutes sur la terre battue tchèque.

La Québécoise âgée de 26 ans a cependant commis quatre double-fautes, contre une seule pour son adversaire classée 72e au monde. Il s’agissait de leur premier duel en carrière sur le circuit de la WTA.

Bouchard, qui pointe présentement au 330e échelon mondial, mais qui tente une remontée au classement, affrontera en quarts de finale la Belge Elise Mertens, troisième tête de série du tournoi.