Internationaux du Canada : 40 ans d’histoire

La Coupe Rogers aurait dû s’amorcer ce lundi au stade IGA avec les meilleures joueuses du monde et une tenante du titre canadienne, Bianca Andreescu. La pandémie de COVID-19 a toutefois forcé le report de la compétition à 2021 et, faute de pouvoir suivre les exploits des athlètes, nous vous proposons à compter d’aujourd’hui un retour sur les 40 ans de cet évènement phare de la scène sportive à Montréal et au Canada.