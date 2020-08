Deux autres joueuses font l’impasse sur Flushing Meadows

(New York) Deux autres joueuses du top 10 mondial — Elina Svitolina et Kiki Bertens — rateront les Internationaux des États-Unis, imitant la no 1 Ashleigh Barty en faisant l’impasse sur ce tournoi du Grand Chelem en raison de la pandémie de coronovirus.