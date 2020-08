Kim Clijsters et Andy Murray invités aux Internationaux des États-Unis

(New York) La revenante belge Kim Clijsters, triple lauréate de l’épreuve, et le Britannique Andy Murray, vainqueur en 2012, ont reçu une invitation pour disputer les Internationaux des États-Unis du 31 août au 13 septembre à New York, a annoncé jeudi la Fédération américaine de tennis.

Agence France-Presse

Victorieuse en 2005, 2009 et 2010, Clijsters, également inscrite au tournoi de Cincinnati, délocalisé à Flushing Meadows du 20 au 28 août, avait décidé de stopper sa carrière en 2012 et tente une sortie de retraite depuis quelques mois.

Âgée de 37 ans, mère de trois enfants, elle vient de participer à la World Team Tennis, une compétition mixte par équipes, en Virginie-Occidentale, après deux brèves apparitions à Dubaï en février puis à Monterrey en mars.

PHOTO RYAN NIXON, ARCHIVES REUTERS Kim Clijsters

Sept jeunes Américaines, âgées de 15 à 23 ans, Usue Arconada, CiCi Bellis, Francesca Di Lorenzo, Caroline Dolehide, Ann Li, Robin Montgomery et Whitney Osuigwe, bénéficient également de laissez-passer pour l’évènement qui se déroulera à huis clos.

Chez les messieurs, c’est un autre revenant, Andy Murray, qui se voit également invité sur le premier tournoi du Grand Chelem d’une saison chamboulée par le coronavirus.

Âgé de 33 ans, l’ancien N.1 mondial est retombé à la 129e place du classement ATP à la suite de ses opérations à la hanche qui l’avaient poussé à annoncer sa retraite début 2019. Il est finalement revenu sur sa décision et tente un retour au plus haut niveau.

Vainqueur de trois titres majeurs, il n’a pas encore confirmé sa participation aux Internationaux des États-Unis, même s’il a récemment confié s’y « préparer mentalement ».

Comme lui, Novak Djokovic est inscrit au tableau, mais le numéro 1 mondial n’a pas encore décidé s’il y prendrait part.

Rafael Nadal a lui d’ores et déjà renoncé, en raison des risques liés à la pandémie de COVID-19, dénonçant en outre un « calendrier de folie » alors que s’enchaînera le Masters 1000 de Rome (20-27 septembre) et Roland-Garros, à partir du 27 septembre.

Les autres invités des Internationaux des États-Unis sont Américains : Ulises Blanch, Maxime Cressy, Sebastian Korda, Thai-Son Kwiatkowski, Michael Mmoh, Brandon Nakashima et JJ Wolf.