(New York) La Canadienne Bianca Andreescu est l’une des têtes d’affiche inscrites sur la liste préliminaire des participantes en prévision du tableau du simple féminin des Internationaux de tennis des États-Unis.

La Presse canadienne

Andreescu est la championne en titre après sa victoire en deux manches contre l’Américaine Serena Williams. Elle occupe le sixième rang du classement mondial.

La Montréalaise Leylah Annie Fernandez, 118e au monde, est la seule autre Canadienne inscrite sur la liste préliminaire du simple féminin.

Williams, six fois championne à Flushing Meadows, fait aussi partie de la liste, tout comme la Roumaine Simona Halep et l’Américaine Sofia Kenin, championne des Internationaux d’Australie plus tôt en 2020.

L’Australienne Ash Barty, classée numéro un au monde, a déjà fait part de sa décision de ne pas participer au tournoi à cause de la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, quatre Canadiens ont annoncé leur intention de participer au volet du simple masculin, dont le Québécois Félix Auger-Aliassime, 20e joueur mondial.

Les autres sont les Ontariens Denis Shapovalov (16e) et Milos Raonic (30e), ainsi que Vasek Pospisil (93e), de la Colombie-Britannique.

L’Espagnol Rafael Nadal, champion en titre, a confirmé mardi qu’il fera impasse sur le tournoi à cause de la pandémie de coronavirus.

Son absence, combinée à celle du Suisse Roger Federer, qui s’est soumis à deux opérations au genou droit, laisse le Serbe Novak Djokovic comme seul membre du « Big Three » du tennis masculin inscrit à Flushing Meadows.