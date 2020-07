Au moment où les cas de coronavirus augmentent dans d’autres parties du pays un mois avant le coup d’envoi des Internationaux des États-Unis à New York, l’Association américaine de tennis (USTA) a précisé qu’elle « poursuivait son projet » d’organiser son évènement phare et un autre tournoi avant.

Howard Fendrich

Associated Press

Les Internationaux des États-Unis — généralement le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, mais le deuxième en 2020 en raison de la pandémie — devrait se dérouler du 31 août au 13 septembre.

Le Centre national de tennis Billie Jean King accueillera également l’omnium Western & Southern du 20 au 28 août ; ce tournoi préparatoire a été déplacé de Cincinnati dans le cadre d’un programme double organisé par l’USTA.

Les joueurs seront autorisés sur le site à compter du 16 août.

Un communiqué publié par l’USTA a révélé : « Nous restons convaincus que notre priorité absolue, la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées lors les deux tournois, tout reste sur la bonne voie. »

Ce qui n’est pas clair à ce stade, c’est quels joueurs y participeront. Alors que Serena Williams et Naomi Osaka ont confirmé qu’elle participerait aux deux évènements, Ashleigh Barty, no 1 mondiale, a décidé de rester à l’écart. Novak Djokovic et Rafael Nadal n’ont pas encore fait connaître leurs intentions.

Le communiqué de l’USTA a ajouté que les détails de son plan de santé et de sécurité seront publiés un peu avant le début de la compétition. Le groupe a déclaré qu’il travaillait avec les circuits WTA et ATP.

L’USTA loge la plupart des joueurs et leur entourage restreint dans des hôtels spécifiques — créant une sorte d’environnement de bulle — mais permet également aux participants de louer des maisons privées.

Le tennis professionnel est en pause depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus. Le circuit féminin est censé reprendre la semaine prochaine avec un tournoi à Palerme, en Italie.

« L’État de New York continue d’être l’un des endroits les plus sûrs du pays en ce qui concerne le virus COVID-19 », a déclaré l’USTA.

C’est maintenant vrai — bien que la région ait été un point chaud aux États-Unis au début de la pandémie, à tel point qu’un bâtiment du site du tournoi a été utilisé comme hôpital temporaire.

Les hôpitaux de New York ont accueilli plus de 18 000 patients atteints de la COVID-19 à la mi-avril, lorsque les infections ont augmenté et que plus de 750 patients atteints de la maladie sont décédés chaque jour dans les hôpitaux et les résidences de retraités. Ces chiffres ont chuté en mai, et les taux d’hospitalisations et de nouveaux cas positifs de la COVID-19 sont relativement stables depuis juin.

« Nous surveillons constamment et continuellement la situation. À l’heure actuelle, à New York, la situation s’est considérablement améliorée. L’État a fait un travail formidable pour contenir le coronavirus, a confié le porte-parole de l’USTA, Chris Widmaier.

« Nous faisons également d’énormes progrès en matière de voyages internationaux, non seulement pour venir à New York, mais aussi pour voyager d’ici en Europe et ailleurs. Donc, en ce moment, nous sommes certains que nous organiserons les deux évènements aux dates prévues. »