Le retour du tennis de l’ATP est officiellement repoussé d’une semaine. Le New York Times a appris que le tournoi de reprise, à Washington, prévu le 14 août, vient d’être annulé.

La Presse

On accuse la COVID-19, encore bien présente aux États-Unis, et les problèmes de logistique pour les transports internationaux.

Cette décision, évidemment, vient accentuer les craintes que les Internationaux des États-Unis soient eux aussi annulés. Pour l’heure, le tournoi est toujours prévu du 31 août au 13 septembre, pour être joué à New York et à huis clos.

La directrice des Internationaux des États-Unis Stacey Allaster a de nouveau affirmé lundi que les plans ne changeaient et qu’elle visait toujours un programme double à New York. Le Centre national de tennis Billie Jean King accueillera aussi les meilleurs au monde pour le Western and Southern Open, le 22 août, qui servira de prélude au tournoi du grand chelem. L’idée est d’intégrer les joueurs et les officiels dans une « bulle », comme il se fait dans d’autres ligues comme la LNH, la MLS ou la NBA.

En raison de la force du coronavirus aux États-Unis, l’Union européenne interdit l’accès aux voyageurs américains. Les États-Unis, eux, permettent l’arrivée d’athlètes, mais il reste des doutes au sujet de l’application du protocole de quarantaine.

Les circuits de l’ATP et la WTA sont à l’arrêt depuis mars. La WTA espère toujours reprendre ses activités le 3 août à Palerme, en Italie. Des tournois à Prague, en République tchèque, et à Lexington au Kentucky suivent au calendrier.