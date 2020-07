Novak Djokovic, numéro un mondial, a subi un test positif après avoir participé à une série de tournoi hors-concours, dont il était l’un des organisateurs, en Serbie et en Croatie pendant la pandémie.

(Belgrade) Le tennisman Novak Djokovic et son épouse ont obtenu des résultats négatifs à des tests de dépistage de la COVID-19, dix jours après avoir annoncé qu’ils avaient contracté le coronavirus.

Associated Press

C’est ce qu’a annoncé l’équipe de relations de presse de Djokovic jeudi, à partir de tests effectués à Belgrade.

Djokovic, numéro un mondial, a subi un test positif après avoir participé à une série de tournoi hors-concours, dont il était l’un des organisateurs, en Serbie et en Croatie pendant la pandémie. Lors de matchs joués à Belgrade et à Zadar, en Croatie, on n’a pas observé les mesures de distanciation sociale.

Djokovic et son épouse n’ont ressenti aucun symptôme et se sont placés en isolement volontaire dans la capitale serbe à partir du moment où ils ont été informés de leur résultat positif, a précisé l’équipe de relations de presse de Djokovic dans un communiqué.

La nouvelle survient au moment où l’on note une nouvelle hausse des cas de coronavirus en Serbie, où ont été réintroduites des mesures restrictives, notamment le port obligatoire du masque et la distanciation sociale.

Djokovic était devenu le quatrième joueur à obtenir un résultat positif à la COVID-19 après avoir pris part à des matchs à Belgrade et à Zadar. Les autres sont Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki.

L’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a également annoncé avoir contracté le virus.