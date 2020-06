Le Canada s’était incliné en finale de la compétition l’an dernier devant l’Espagne (photo), qui comptait dans ses rangs Rafael Nadal et Roberto Bautista-Agut, entre autres.

La Coupe Davis de 2020 a été reportée à l’an prochain, ont annoncé les organisateurs de l’évènement, Kosmos Tennis et la Fédération internationale de tennis, par voie de communiqué vendredi matin.

La Presse canadienne

« La décision de reporter l’évènement survient après une analyse de trois mois des défis logistiques et réglementaires considérables qui ont surgi à la suite de la pandémie de coronavirus et de tous les scénarios d’hébergement potentiels, la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées étant d’une importance capitale », pouvait-on lire dans le communiqué.

Les 18 équipes qui étaient déjà qualifiées pour les finales de cette année — dont le Canada — participeront aux finales en 2021. Le président de Kosmos, l’ex-joueur de soccer étoile Gerard Piqué, n’a pas caché sa déception.

« Nous ne savons pas comment la situation évoluera dans chaque nation qualifiée, ni si les restrictions de voyage en Espagne resteront suffisamment assouplies, a-t-il dit. De plus, il est toujours impossible de prévoir la situation sanitaire en novembre et de garantir la sécurité de ceux qui se rendront à Madrid. »

C’est d’ailleurs l’ampleur de la compétition qui a contraint les organisateurs de l’évènement à devoir le reporter.

« L’évènement devait accueillir plus de 90 athlètes avec des équipes de soutien importantes, ainsi que des milliers de partisans, d’employés, de personnel, de partenaires et d’autres parties prenantes provenant des pays du monde entier, chacun à un stade différent de la lutte contre la pandémie », a-t-on d’abord rappelé.

« Les défis liés à l’organisation d’un rassemblement de masse de cette taille, pour une compétition internationale, dans un lieu couvert, sont considérables en raison de la pandémie, tant dans les circonstances actuelles que celles qui sont annoncées », a-t-on ajouté dans le communiqué.

Le Canada s’était incliné en finale de la compétition l’an dernier devant l’Espagne, qui comptait dans ses rangs Rafael Nadal et Roberto Bautista-Agut, entre autres. C’était alors une première présence pour le Canada en finale de la compétition centenaire.

Les finales de la Coupe Davis se dérouleront à Madrid, en Espagne, à compter du 22 novembre 2021.