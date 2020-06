(Belgrade, Serbie) Novak Djokovic a été déclaré positif au coronavirus, mardi, après avoir participé à un tournoi exhibition de tennis qu’il a organisé en Serbie et en Croatie.

La Presse canadienne

Le numéro 1 mondial est le quatrième joueur à recevoir un résultat positif pour le virus après avoir joué à Belgrade puis le week-end dernier à Zadar, en Croatie. Sa femme a également été déclarée positive.

« Dès notre arrivée à Belgrade, nous sommes allés passer le test. Mon résultat est positif, tout comme celui de Jelena, alors que les résultats de nos enfants sont négatifs », a précisé Djokovic dans un communiqué.

Djokovic a été critiqué pour avoir organisé le tournoi et fait venir des joueurs d’autres pays au milieu de la pandémie de coronavirus.

Viktor Troicki a fait savoir, mardi, que lui et sa femme enceinte avaient tous deux été diagnostiqués avec le virus, tandis que le Bulgare Grigor Dimitrov, triple demi-finaliste en Grand Chelem, a annoncé dimanche qu’il avait subi un test positif. Borna Coric a joué contre Dimitrov, samedi, à Zadar, et il a révélé qu’il était lui aussi positif au virus.

Aucune mesure de distanciation physique n’a été observée lors des matchs dans les deux pays.

« Tout ce que nous avons fait au cours du dernier mois, nous l’avons fait avec de bons mobiles et des intentions sincères, a confié Djokovic. Notre tournoi visait à unir et à partager un message de solidarité et de compassion dans toute la région. »

Djokovic, qui s’était précédemment exprimé contre une éventuelle vaccination obligatoire contre le virus même si elle devenait obligatoire pour voyager, était le visage derrière l’Adria Tour, une série d’évènements hors-concours qui a commencé dans la capitale serbe et s’est ensuite déplacée à Zadar.

Il a quitté la Croatie après l’annulation de la finale et a passé son test à Belgrade. Le communiqué précise que Djokovic ne montrait aucun symptôme.

Malgré son test positif, Djokovic a défendu sa série de tournois hors-concours.

« Tout est né d’une idée philanthropique, de diriger tous les fonds récoltés vers les personnes dans le besoin et cela m’a réchauffé le cœur de voir comment tout le monde y a fortement répondu, a dit Djokovic. Nous avons organisé le tournoi au moment où le virus était en baisse, estimant que les conditions d’accueil du tournoi étaient réunies.

« Malheureusement, ce virus est toujours présent, et c’est une nouvelle réalité que nous apprenons encore à affronter et à vivre avec. »

Djokovic a déclaré qu’il resterait en quarantaine pendant 14 jours et a également présenté ses excuses à toute personne infectée à la suite de ces tournois.

Les organisateurs de l’Adria Tour ont déclaré que la troisième étape de l’évènement, prévue pour la semaine prochaine en Bosnie, a été annulée.