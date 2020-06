La région accueillera bientôt une autre illustre résidente. L’ancienne gloire du tennis canadien Aleksandra Wozniak s’installera à Bedford afin d’y lancer sa propre académie. Elle souhaite ainsi redonner au suivant et, pourquoi pas, « former les futurs champions et championnes ».

La Voix de l’Est

L’Académie Aleksandra-Wozniak devrait amorcer ses activités en septembre prochain sur les quatre terrains appartenant à la Ville de Bedford. Le projet semble plus que prometteur. « Ce sera pour les athlètes de tous les niveaux et tous les âges. Je veux partager mon expérience, mon vécu et ma passion pour le tennis », a-t-elle expliqué en entrevue avec La Voix de l’Est.

> Lisez le texte complet sur le site de La Voix de l’Est