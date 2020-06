(Toronto) La Coupe Rogers de Toronto est officiellement annulée, ont annoncé les organisateurs mercredi matin.

La Presse canadienne

Le tournoi, qui devait se dérouler du 8 au 16 août prochains, a été reporté à la semaine du 7 au 15 août 2021. Le comité organisateur de la Coupe Rogers a précisé que Toronto accueillera le volet masculin en 2021.

Sans surprise, les directives sanitaires imposées par les divers paliers gouvernementaux et l’ATP pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont contraint Tennis Canada à prendre la décision d’annuler l’évènement.

Celle-ci n’est toutefois pas étonnante, compte tenu du fait que le volet féminin de la Coupe Rogers prévu à Montréal cet été a été reporté à 2021, en avril dernier.

Le comité organisateur de la Coupe Rogers de Toronto a indiqué qu’il avait étudié la possibilité de présenter le tournoi à huis clos, mais souligné que ce scénario présentait plusieurs risques et obstacles — dont le respect d’une quarantaine obligatoire de 14 jours pour tous les voyageurs qui arrivent de l’étranger.

« L’organisation d’un évènement à huis clos est complexe et nécessite la mise en place de certains protocoles sanitaires et opérationnels importants », a déclaré Gavin Ziv, le directeur général de la Coupe Rogers de Toronto.

« Nous avons estimé que pour organiser un tel tournoi, nous aurions besoin d’avoir jusqu’à 450 personnes sur place. La sécurité de ces personnes, pendant les deux semaines de l’évènement, aurait été une préoccupation pour Tennis Canada. Dans le contexte actuel, le niveau de risque serait resté élevé, surtout pour un sport comme le tennis où les athlètes viennent de toutes les régions du monde », a ajouté Ziv.

Pour sa part, l’Ontarien Milos Raonic s’est dit déçu de ne pouvoir participer à la Coupe Rogers de Toronto cet été.

« Je sais que Tennis Canada a travaillé très fort et a fait tout son possible pour essayer de rendre possible un évènement à huis clos, car je suis moi-même entré en contact avec eux à plusieurs reprises pour voir comment ça (le dossier) progressait, a déclaré Raonic. Ça m’attriste de savoir que je ne pourrai pas jouer dans ma ville natale en août, mais je suis déjà impatient de revenir en 2021 et de jouer devant une salle comble à Toronto. »

Entre-temps, Tennis Canada a indiqué soutenir pleinement la proposition de l’ATP, de la WTA et de l’USTA de créer une « ville bulle » à New York pour accueillir au même endroit un évènement préparatoire de l’ATP et de la WTA, ainsi que les Internationaux des États-Unis.

« Le tournoi de Washington sera une autre opportunité (de s’échauffer) pour les joueurs, étant donné sa proximité avec New York », pouvait-on lire dans le communiqué de Tennis Canada.

D’autre part, le président et directeur des opérations de Tennis Canada, Michael Downey, a indiqué que son organisation prévoit des pertes financières de l’ordre de 17 millions pour l’année 2020, à cause de la pandémie de la COVID-19.

Tennis Canada a aussi demandé aux détenteurs des billets pour la Coupe Rogers de Toronto de 2020 de les conserver, puisqu’ils seront honorés lors du tournoi de l’an prochain.