(Madrid) Andy Murray a réussi son retour à la Coupe Davis mercredi, lorsqu’il est venu de l’arrière pour vaincre Tallon Griekspoor 6-7 (7), 6-4, 7-6 (5).

Associated Press

Murray tirait de l’arrière 4-1 à la troisième manche et 4-1 au bris d’égalité ultime, mais il a rebondi en chaque occasion pour donner les devants 1-0 au Royaume-Uni contre les Pays-Bas dans le groupe E aux Finales de la Coupe Davis.

Novak Djokovic et Rafael Nadal ont aussi mené leur pays à la victoire, puisque la Serbie a défait le Japon et que l’Espagne a renversé la Croatie, qui est championne en titre.

Par ailleurs, les États-Unis, qui évoluaient dans le groupe F avec le Canada, n’ont pas réussi à se qualifier en vue des quarts de finale malgré le fait qu’ils aient remporté leur duel deux-de-trois contre l’Italie, à l’issue d’un match en double qui s’est terminé après 4 h, heure de Madrid.

Murray n’avait pas participé à la Coupe Davis depuis 2016, lorsque le Royaume-Uni s’était incliné devant l’Argentine en demi-finales. En octobre, le détenteur de trois titres du Grand Chelem en carrière a décroché son premier titre depuis qu’il a été opéré à une hanche en janvier dernier.

Les Hollandais ont créé l’égalité 1-1 après que Robin Haase eut disposé de Daniel Evans 3-6, 7-6 (5), 6-4 dans le deuxième match de simple, mais Jamie Murray et Neal Skupski ont scellé l’issue de cet affrontement en l’emportant 6-4, 7-6 (6) en double contre Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer.

Les équipes disputent deux matchs de simple et un match de double par affrontement, et les pays vainqueurs de chacun des six groupes accèdent au tour suivant — en plus des deux pays qui sont meilleurs deuxièmes.

Les Pays-Bas s’étaient inclinés 2-1 devant le Kazakhstan dans le groupe E mardi.

Pendant que Murray peinait pour venir à bout de Griekspoor, Djokovic a aisément battu la 73e raquette mondiale Yoshihito Nishioka 6-1, 6-2. Ce résultat a permis à la Serbie de signer une victoire de 2-0 contre le Japon dans le groupe A.

Il s’agissait de la 13e victoire consécutive de Djokovic en Coupe Davis. L’ex-no 1 mondial a brisé le service de Nishioka à trois reprises au premier set, et deux autres fois au deuxième dans ce match présenté à la’Caja Magica’.

Filip Krajinovic avait pris la mesure de Yuichi Sugita 6-2, 6-4 un peu plus tôt dans la journée.

Le pays vainqueur du duel de jeudi entre la Serbie et la France obtiendra son laissez-passer pour les quarts de finale.

Le Japon, qui s’est incliné 2-1 devant la France mardi, est éliminé.

Par ailleurs, Nadal a permis à l’Espagne de terminer en tête du groupe B et d’obtenir sa place en quarts de finale après avoir vaincu le Croate Borna Gojo 6-4, 6-3.

Il s’agissait de la 26e victoire de suite de Nadal en simple à la Coupe Davis.

Roberto Bautista-Agut avait préalablement disposé de Nikola Mektic 6-1, 6-3.

L’Espagne avait commencé son parcours en venant de l’arrière pour battre la Russie 2-1, mardi.

La Croatie a donc été évincée du tournoi.

D’autre part, l’Argentine, qui a rossé le Chili 3-0 mardi, a plié l’échine par le même pointage devant l’Allemagne mercredi. Philipp Kohlschreiber a disposé de Guido Pella 1-6, 6-3, 6-4, puis Jan-Lennard Struff a battu Diego Schwartzman 6-3, 7-6 (8) avant que Kevin Krawietz et Andreas Mies ne viennent à bout de Maximo Gonzalez et Leonardo Mayer 6-7 (4), 7-6 (2), 7-6 (18) en double.

L’Allemagne peut s’adjuger le premier rang de son groupe en défaisant le Chili jeudi. Les Argentins peuvent toujours espérer poursuivre leur route à titre de meilleurs deuxièmes.