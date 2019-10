(Shenzhen, Chine) La Canadienne Bianca Andreescu a été officiellement éliminée des Finales de la WTA après s’être retirée de son deuxième match du volet préliminaire, mercredi à Shenzhen en Chine, en raison d’une blessure au genou gauche.

La Presse canadienne

Propulsée par un bris de service dès le jeu initial, Andreescu menait 2-0 au premier set contre la Tchèque Karolina Pliskova lorsqu’elle s’est blessée en tentant de retourner un service qui l’avait déportée vers l’extérieur du court, avec un score de 15-15 au troisième jeu.

Après une pause médicale, et le genou protégé par un ruban adhésif, Andreescu est retournée sur le court mais a paru visiblement limitée dans ses mouvements. Ça ne l’a pas empêchée de se donner trois chances de bris lors du cinquième jeu.

Alors qu’elle accusait un recul de 2-3, Andreescu a fait venir son entraîneur Sylvain Bruneau et lui a dit qu’elle avait de la difficulté à fléchir son genou. Il lui a alors suggéré de ne pas trop pousser sur son genou ce à quoi Andreescu, visiblement ébranlée, lui a mentionné qu’elle ne voulait pas arrêter.

La Canadienne de 19 ans a perdu six des sept derniers jeux du set initial et a abdiqué après avoir concédé la première manche 6-3. Pliskova a bouclé ce premier set grâce à un as sur lequel Andreescu n’a pas bougé pour essayer de retourner.

Puisqu’elle avait déjà perdu sa première sortie du volet préliminaire, lundi contre la Roumaine Simona Halep, Andreescu ne peut donc plus se qualifier pour la ronde éliminatoire. En principe, elle doit jouer un troisième match, face à l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Cette dernière s’est par ailleurs qualifiée pour les demi-finales, plus tôt en journée, grâce à une victoire de 7-5, 6-3 contre Halep.

Svitolina domine le classement du groupe Violet avec deux victoires en autant de matchs, sans avoir concédé une seule manche jusqu’à maintenant.

Svitolina, seule joueuse parmi les huit qualifiées à ne pas avoir mérité un titre en 2019, a réalisé un bris lors du dernier jeu du premier set pour prendre l’avance dans le match. Elle a ajouté un bris lors du huitième jeu du deuxième set et a tenu le coup jusqu’à la fin.

Du coup, Svitolina a signé une cinquième victoire en neuf duels contre Halep. Lors de ses quatre autres triomphes face à la Roumaine, Svitolina est sortie victorieuse du tournoi.

Halep, championne des Internationaux de Wimbledon en juillet, demeure en lice pour une place en demi-finale. Pour y arriver, elle devra vaincre Pliskova en conclusion du volet préliminaire.