(Paris) Roger Federer a déclaré forfait en vue du Masters de Paris afin de s’accorder un peu de repos en prévision des Finales de l’ATP le mois prochain.

Associated Press

Federer, âgé de 38 ans, a gagné le tournoi de sa ville natale de Bâle pour la 10e fois, dimanche. Il s’agit pour le Suisse de son quatrième titre en 2019 et d’un 103e en carrière.

« Je dois me ménager car je veux jouer le plus longtemps possible au circuit de l’ATP. Je suis désolé pour mes partisans français que je verrai l’année prochaine à Roland-Garros », a expliqué Federer dans un communiqué.

Troisième de tête de série, Federer sera remplacé au tableau principal par un joueur repêché du tournoi de qualifications.

Federer est déjà assuré de sa place pour les Finales de l’ATP, qui réunit les huit meilleurs joueurs mondiaux.