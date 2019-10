Les Canadiennes Eugenie Bouchard, Bianca Andreescu et Françoise Abanda lors de leur victoire face à l'Ukraine en Fed Cup en avril 2018.

La rencontre de qualification du groupe mondial de la Fed Cup entre le Canada et la Suisse aura lieu à Bienne, en Suisse, et sera disputée à l’intérieur sur une surface dure les 7 et 8 février prochains. La composition des équipes sera annoncée à une date ultérieure.

La Presse canadienne

Il s’agira du sixième affrontement entre les deux équipes, le Canada ayant remporté trois des cinq dernières rencontres.

La dernière confrontation entre les deux pays remonte à 2004. La Suisse avait alors battu le Canada de justesse (3-2) lors d’une rencontre de qualification pour le groupe mondial à Dorval.

Le Canada occupe actuellement le 13e rang du classement de la Fed Cup après avoir subi un revers de 4-0 aux mains des Tchèques dans le cadre de la rencontre de qualification pour le groupe mondial en avril dernier. L’équipe canadienne était alors représentée par la Lavalloise Leylah Annie Fernandez, la Vancouveroise Rebecca Marino, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et la Torontoise Sharon Fichman.

Pour sa part, la Suisse occupe le 9e rang. En avril dernier, l’équipe suisse s’est inclinée 3-2 contre les États-Unis lors d’une rencontre de qualification pour le groupe mondial.

Le pays gagnant de cette rencontre obtiendra sa place pour les Finales de la Fed Cup qui se dérouleront en avril 2020, à Budapest.