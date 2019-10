(Shanghai) Le Canadien Vasek Pospisil a été éliminé en huitièmes de finale du Masters de tennis de Shanghai, jeudi.

La Presse canadienne

L’athlète de Vernon, en Colombie-Britannique, s’est incliné en deux manches serrées, 7-6 (7) et 7-5 devant la troisième tête de série du tournoi, Daniil Medvedev, de la Russie.

Ce résultat signifie qu’il n’y a plus de Canadiens en lice pour remporter ce tournoi, le Québécois Félix Auger-Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov ayant tous deux été éliminés au second tour, mercredi.

Daniil Medvedev, finaliste aux récents Internationaux des États-Unis et au tournoi de la Coupe Rogers à Montréal, a réalisé 11 as contre Vasek Pospisil et il a largement dominé son adversaire canadien dans le pourcentage de premiers services.

Avant d’accéder aux huitièmes de finale, Pospisil, qui est âgé de 29 ans, avait notamment écarté la 14e tête de série, l’Argentin Diego Schwartzman.